Zëdhënësi i Kurtit sulmon sindikatat: Greva e tyre s’ka të bëj me arsimin, e dëshmoi kryeministri Përparim Kryeziu – Zëdhënësi i Qeverisë Kurti, ka thënë se sindikatat kanë treguar virtyte të opozitarizmit. Kryeziu në Info10, tha se fakti që po barrikadojnë dialogun me Qeverinë, tregon se greva e tyre nuk ka të bëjë me arsimin, raporton Gazeta10. “Fakti që ka një arbitraritet dhe një barrikadim në lëvizje, mendoj që është e…