Zëdhënësi i komunës së Ferizajt i drejtohet Kurtit: Na i ndale projektet, por ne prap të japim “shtalba”

Selim Marevci, shefi i kabintetit të kryetarit të Komunës së Ferizajit, Agim Aliut dhe njëherit zëdhënës i kësaj komune ka akuzuar kryeministrin e Kosovës, Albin Kurtin se i ka ndalur disa projekte në këtë qytet.

Sipas Marevcit, Kurti ka qenë sot në Jezercë, por jo për projektin e Ujëmbledhësit të Jezercit, por për të ngrënë “shtalba”, shkruan lajmi.net.

Marevcli aludon se shumë rrugica të këtij fshati janë të paasfaltuara, e që kanë qenë të projektuara në buxhet, por që kryeministri i ka hequr nga buxheti.

“Na jemi të mirë apet, të japim “SHTALBA”, por, dashtë Zoti kanë qenë të pjekun mirë e nuk të kanë mundu, se njëmend nuk e di a e din që edhe Spitalin Regjional nuk është duke vazhdu me u ndërtu e nuk kemi pas kushte te ky i moqmi!”, ka shkruar ai.

Ky është postimi i plotë:

Kryeministri Kurti, sot paska qenë në Ferizaj, respektivisht në fshatin Jezercë…Por, mos harroni jo për naj projekt si p.sh, “Ujëmbledhësin e Jezercit”, por për me ngranë ”SHTALBA”.

Ndoshta ka, edhe i ka pa, që kanë mbet shumë rrugica të Jezercit pa asfaltu, por ato rrugica kanë qenë në buxhet, edhe janë fillu edhe t’u u punu Kryeministër, por i hoqe si shumë projekte të tjera, këtij qyteti, me kaq shumë potencial turistik e ekonomikë!

Na jemi të mirë apet, të japim “SHTALBA” por, dashtë Zoti kanë qenë të pjekun mirë e nuk të kanë mundu, se njëmend nuk e di ae din që edhe SPITALIN Regjional nuk është tu vazhdu me u ndërtu e nuk kemi pas kushte te ky i moçmi!

Nejse, shnet e t’mira tu paçin ba SHTALBAT!. /Lami.net/