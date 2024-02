Zëdhënësi i BE, Stano dënon vendimin e Rusisë për shpalljen e REL-it organizatë “e padëshirueshme”

Stano tha se vendimi i Rusisë është sulm ndaj lirisë së medias, shprehjes dhe aksesit të qytetarëve në informacionin pluralist.

Ndërsa BE sot vendosi edhe pakon e 13 të sanksioneve kundër Rusisë, shkaku i vrasjes së opozitarit Navalny, por edhe deklarimit të REL si organizatë “e padëshirueshme”.

“BE dënon vendimin e Rusisë për të deklaruar @RFERL “i padëshirueshëm” edhe një sulm ndaj lirisë së medias, shprehjes dhe aksesit të qytetarëve në informacionin pluralist.”- reagoi Stano. /Lajmi.net/

Russia:🇪🇺condemns the decision to declare @RFERL “undesirable” 👉yet another attack on freedom of media, expression & access of citizens to pluralistic information.🇷🇺should repeal its legislation on “undesirables” & “foreign agents” used for repression & silencing critical voices https://t.co/hpFIh30Pyp

— Peter Stano (@ExtSpoxEU) February 21, 2024