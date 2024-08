Zëdhënësi i AAK-së – Zybës: Po të kishte veç pak dinjitet ky njeri, do të fokusohej te dështimet spektakolare të shefit të tij

Zëdhënësi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Kushtrim Xhemaili ka reaguar pas deklaratës së deputetit të VV-së, Salih Zyba.

Ky i fundit ka shkruar në Facebook se nëse Ramush Haradinajt do t’i premtohej posti i presidentit nga Albin Kurti, ai do t’i ndërronte fjalët për kryeministrin.

Xhemaili këtë deklaratë e ka quajtur “fall” të Zybës, e që sipas tij fjalët nuk i ndërron Haradinaj por bashkëpartiakët e Zybës.

“Sali Zyba i VV-së, në vend që të merret me të vertetat e Kryetarit Haradinaj për Albin Kurtin, paska qit fall, si si e qysh do t’i ndërronte fjalët Haradinaj. S’ka faj se sortja e tij, më shpesh i ndërrojnë fjalët se sa çorapet e kujtojnë se këtë e bëjnë edhe të tjerët. Po të kishte veç pak dinjitet ky njeri, do të fokusohej te dështimet spektakulare të shefit të tij. Ose më e pakta do të merrej me të vërtetat që janë thënë në intervistën e Ramush Haradinajt, por meqë nuk mund t’i përgenjështroj ato, atëherë qet fall”, ka shkruar Xhemaili në Facebook.