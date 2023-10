Zëdhënësi i AAK-së: Albini ose të dalë në zgjedhje ose ta pranojë Asociacionin Zëdhënësi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Kushtrim Xhemaili, thotë se pesëshja diplomatike që u takua me kryeministrin Kurti sot, ka folur me ultimatum. Sipas Xhemailit, VV siç i përbiu parimet për të cilat ranë Mon Malaj e Arben Xheladini, do t’i përbijë edhe parimet për të cilat ra heroi Afrim Bunjaku, përcjell lajmi.net “Pesëshja…