“Zdravo”, Kurti e propozoi për ministre Mimoza Kusari Lilën e cila koordinohej me kryekriminelin Radoiçiq

Albin Kurti si i mandatuar për kryeministër, Albin Kurti ka propozuar emrat për ministra të Qeverisë Kurti III që dështoi të marrë votat e nevojshëm. Emra të shumtë ishin surprizë, e shtimi i numrit të ministrive po ashtu. Emër që çuditi padyshim të gjithë ishte edhe propozimi i emrit të Mimoza Kusari- Lilës për ministre…

26/10/2025 13:13

Albin Kurti si i mandatuar për kryeministër, Albin Kurti ka propozuar emrat për ministra të Qeverisë Kurti III që dështoi të marrë votat e nevojshëm.

Emra të shumtë ishin surprizë, e shtimi i numrit të ministrive po ashtu.

Emër që çuditi padyshim të gjithë ishte edhe propozimi i emrit të Mimoza Kusari- Lilës për ministre të Tregtisë dhe Industrisë.

Kësisoj, Kurti tentoi t’i jap pushtet ekzekutiv Mimoza Kusari Lilës, e cila koordinohej me kryekriminelin serb, Mialn Radoiciq të cilin edhe vetë Kurti e përmendi sot në fjalim.

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë udhëhiqej nga Rozeta Hajdari- e cila vazhdon të merret me procese të hetimeve prokuroriale në ketë ministri./Lajmi.net/

