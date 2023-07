Zbuten pak temperaturat, por sërish nxehtë Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se gjatë ditës së shtunë do të mbajë mot me diell. Sipas IHK-së, temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 9-13 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 29-31gradë Celsius. “Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga drejtimi i verilindjes”, thuhet në paralajmërimin e IHK-së.