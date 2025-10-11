Zbulohet viktima e parë e golit të Manajt – trajneri i Serbisë raportohet se ka dhënë dorëheqje pasi u bë horë sonte

Pas disfatës nga Shqipëria, trajneri i kombëtares serbe ka dhënë dorëheqje. Siç raportojnë mediat serbe, menjëherë pas ndeshjes, Dragan Stojkoviq njoftoi dorëheqjen e tij. Dorëheqja pritet të bëhet zyrtarisht pasi Stojkoviq të njoftojë edhe federatën serbe të futbollit thotë raportimi.

