Zbulohet studimi nga Facebook: ‘Efekti toksik i Instagramit tek adoleshentët tepër shqetësues’

Instagram po krijon mënyra të reja për të dekurajuar përdoruesit që të fokusohen në pamjen fizike. Kjo pasi The Wall Street Journal zbuloi se studiuesit e Facebook kanë gjetur vazhdimisht se platforma është toksike, sidomos për vajzat adoleshente, shkruan Revista Class.

Gazeta raportoi të martën se studiuesit në Facebook (FB), i cili bleu Instagramin në 2012-ën, kanë kryer studime gjatë tre viteve të fundit se si aplikacioni ndikon në miliona përdorues të rinj, transmeton lajmi.net.

Hulumtimi tregon se platforma mund të dëmtojë shëndetin mendor dhe imazhin e trupit, veçanërisht tek vajzat adoleshente.

“Një në tre vajza adoleshente i përjetojnë keq çështjet e imazhit të trupit” tha një studiues për The Journal, duke përmbledhur kërkimet në lidhje me vajzat adoleshente që përjetojnë këto probleme.

Sipas Wall Street Journal, studiuesit e Facebook arritën në përfundimin se, disa probleme me shëndetin mendor të adoleshentëve ishin specifike për Instagramin, dhe jo mediat sociale më gjerësisht, veçanërisht kur bëhet fjalë për “krahasimin social”. Kjo është kur përdoruesit përqendrohen në atë se si pasuria, pamja ose suksesi grumbullohet tek njerëzit e tjerë në platformë.

Sipas studimit, Instagram është “gjithnjë e më shumë i fokusuar në adresimin e krahasimit social negativ dhe imazhit negativ të trupit”. Një ide për të shmangur këtë është nxitja e përdoruesëve të shikojnë tema të ndryshme, duke përsëritur pëmbajtje të X lloji.

“Ne jemi optimistë me kujdes se këto shtytje do t’i ndihmojnë njerëzit të drejtohen drejt përmbajtjes që i frymëzon dhe i lartëson ata, dhe në një masë më të madhe, do të zhvendosë pjesën e kulturës së Instagram që fokusohet në atë se si duken njerëzit,”

Facebook ripohoi në korrik se po përparonte me planet për të ndërtuar një Instagram për fëmijët nën moshën 13 vjeç, pavarësisht kundërshtimeve nga prindërit dhe ligjvënësit në Uashington.

Senatori Richard Blumenthal, një demokrat nga Connecticut, tha të martën se raporti i The Journal demonstron se Facebook ka vite që ka njohur “efektin dëmtues të Instagramit tek të rinjtë” dhe se paralajmërimet e punonjësve të tij “u hodhën mënjanë në favor të rritjes”.

“Unë jam i tmerruar dhe i alarmuar nga shënjestrimi i Facebook ndaj adoleshentëve me produkte të rrezikshme ndërsa fsheh shkencën e ndikimit të tij toksik,” tha ai në Twitter.

“Nëpërmjet legjislacionit, nënkomiteti im i tregtisë do të veprojë për të mbrojtur fëmijët dhe për të mbështetur prindërit”. /Lajmi.net/