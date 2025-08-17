Zbulohet përmbajtja e letrës që Melania Trump ia dërgoi Putinit
Letra e Melania Trump drejtuar Vladimir Putinit në lidhje me sigurinë e fëmijëve është bërë publike.
Zonja e parë e SHBA-së e kishte urdhëruar bashkëshortin e saj, Trump, t’ia dorëzonte letrën presidentit rus në Alaska të premten.
Raportet e mëparshme sugjeronin se ishte një letër personale në lidhje me gjendjen e vështirë të fëmijëve në Ukrainë dhe Rusi, veçanërisht fëmijët e rrëmbyer.
Ukraina më parë ka pretenduar se Rusia ka rrëmbyer dhjetëra mijëra fëmijë të saj nga familjet dhe i ka çuar ata në territorin rus.
Por letra, e cila u nda fillimisht nga Fox News dhe më pas nga Prokurorja e Përgjithshme Pam Bondi, nuk përmend pretendime specifike, madje as nuk e përmend Ukrainën.