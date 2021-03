Zbulohet një strukturë e fshehur brenda bërthamës së Tokës

“Tradicionalisht na është mësuar se Toka ka katër shtresa kryesore: kore, mantel, bërthama e jashtme dhe bërthama e brendshme”, shpjegoi gjeofizikanti i Universitetit Kombëtar Australian Joanne Stephenson.

Njohuritë tona për atë që qëndron nën korën e Tokës janë nxjerrë kryesisht nga ato që kanë zbuluar vullkanet dhe kanë pëshpëritur valët sizmike. Nga këto vëzhgime indirekte, shkencëtarët kanë llogaritur se bërthama e brendshme e nxehtë, me temperatura që i kalojnë 5,000 gradë Celsius (9,000 Fahrenheit), përbën vetëm një për qind të vëllimit të përgjithshëm të Tokës.

Tani Stephenson dhe kolegët kanë gjetur më shumë prova se bërthama e brendshme e Tokës mund të ketë dy shtresa të dallueshme.

“Është shumë emocionuese – dhe mund të nënkuptojë që ne duhet të rishkruajmë librat shkollorë!” shtoi ai.

Ekipi përdori një algoritëm kërkimi për të shkelur dhe përputhur mijëra modele të bërthamës së brendshme me të dhëna të vëzhguara përgjatë shumë dekadave rreth kohës se sa zgjasin valët sizmike për të udhëtuar nëpër Tokë, të mbledhura nga Qendra Ndërkombëtare Sizmologjike, shkruan Science Alert.

Po çfarë ka atje poshtë? Ekipi shqyrtoi disa modele të anizotropisë së bërthamës së brendshme – sesi ndryshimet në përbërjen e materialit të tij ndryshojnë vetitë e valëve sizmike.

Ndërsa disa modele mendojnë se materiali i bërthamës së brendshme kanalizon valët sizmike më shpejt, të tjerët argumentojnë se përzierja e materialeve lejon valë më të shpejta më paralele me boshtin rrotullues të Tokës.

Ky studim nuk arriti të tregojë shumë ndryshime me thellësinë në bërthamën e brendshme, por zbuloi se kishte një ndryshim në drejtimin e ngadaltë në një kënd 54 gradë, me drejtimin më të shpejtë të valëve që ecnin paralel me boshtin.

“Ne gjetëm prova që mund të tregojnë një ndryshim në strukturën e hekurit, i cili sugjeron ndoshta dy ngjarje të veçanta ftohëse në historinë e Tokës”, tha Stephenson.

“Detajet e kësaj ngjarje të madhe janë ende pak misterioze, por ne kemi shtuar një pjesë tjetër të enigmës kur bëhet fjalë për njohuritë tona për thelbin e brendshëm të Tokave”.