Zbulohet një rast kontrabandimi i mallrave nga Serbia – Automjeti i mbushur me “Plazma” Dogana e Kosovës ka njoftuar se kanë zbuluar një kundërvajtje doganore, përkatësisht të kontrabandimit të mallrave nga Serbia. Sipas njoftimit të tyre, në magjistralen Bujanovc-Gjilan, është ndaluar automjeti me targa serbe, ku si vozitës ishte një shtetas i Serbisë, shkruan lajmi.net. Gjatë kontrollit është vërejtur se automjeti kishte qenë i ngarkuar me mallra ushqimore të…