Zbulohet një prej tuneleve më të sofistikuara në historinë e Amerikës

Në tunel i cili është i lartë 1.2 metra dhe rreth një metër i gjerë, u zbuluan edhe sistemi i ventilimit, tubat e ujit, telat e energjisë elektrike dhe sistemi hekurudhor, njoftuan autoritetet kompetente.

Tuneli u zbulua duke përdorur stërvitje dhe kamera nëntokësore, pasi u zbulua një shatërvan në afërsi të gardhit në kufi.

Autoritetet kanë zbuluar qindra tunele në kufirin jug-perëndimor të SHBA-së me Meksikën vitet e fundit. Ata pretendojnë se tunelet përdoren nga kartelat e drogës dhe organizatat kriminale për të kontrabanduar lëndë narkotike, njerëz dhe armë midis dy vendeve.

Zëdhënësi i kontrollit kufitar në sektorin Yuma, Vini Duleski, tha se tuneli i zbuluar është një nga më të sofistikuarit në historinë e SHBA-së.

Në janar, autoritetet amerikane zbuluan tunelin më të gjatë të kontrabandës, 1.300 metra, që çon nga shteti meksikan i Baja California në territorin e SHBA-së.

Presidenti i SHBA-së Donald Trump është zotuar se do të ndërtojë një mur në kufirin me Meksikën, në mënyrë që të parandalojë kalimet e paligjshme të kufijve dhe kontrabandën e drogës, por kritikët vërejnë se tunelet janë njëra nga mënyrat me të cilat mund të tejkalohet një pengesë e tillë.