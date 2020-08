Zbulohet një nga arsye se përse motrat Vjollca kanë ardhur në Prishtinë

Marina dhe Luana Vjollca janë dy emra shumë të dashur për publikun shqiptar, shkruan lajmi.net.

Me punën e palodhshme si moderatore, e Luana edhe si këngëtare, kanë arritur ti rrëmbejnë zemrat e shumë fansave si në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë.

Të dyja janë shumë të lidhura me Kosovën, saktësisht Prishtinën, pasi Marina është e martuar me Getoar Selimin e Luana thuhet se është në lidhje dashurie me Krenar Cocajn.

Sigurisht kjo ishte edhe një nga arsyet e ardhjes së tyre në Prishtinë mirëpo është zbuluar edhe një tjetër detaj.

Ishte Luana ajo e cila i ka publikuar disa imazhe ku shihet së bashku me motrën e më pas një tjetër në studio.

Duket se përveç për ti vizituar të afërmit e shoqërinë, ato kanë ardhur edhe për një projekt të ri muzikor.

Sipas të gjitha gjasave, Luana së shpejti do ta publikoj projektin e saj më të ri muzikor./Lajmi.net/