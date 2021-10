Zbulohet logo e Kampionatit Evropian 2024

Logoja u prezantua këtë mbrëmje dhe forma përfaqëson Olympiastadion në Berlin, e cila do të presë Finalen, transmeton lajmi.net.

Kjo formë pasqyrohet më pas në gjashtë ngjyra që mes tyre shfaqen në 55 flamujt e Shoqatave Anëtare të UEFA -s.

Përfundohet me trofeun e Kampionatit Evropian në qendër të logos për turneun EURO 2024 në Gjermani.

Italia do të hyjë në atë garë si Kampione në fuqi e Evropës. /Lajmi.net/

Full story as the UEFA EURO 2024 logo is unveiled at the Olympiastadion in Berlin! 🇩🇪🏟️#EURO2024

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) October 5, 2021