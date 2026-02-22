Zbulohet identiteti i viktimës që u fut i armatosur në rezidencën e Trump, familja e raportoi të zhdukur

22/02/2026 18:21

I riu i qëlluar për vdekje nga Shërbimi Sekret Amerikan në Mar-a-Lago është identifikuar si 21-vjeçari Austin Martin nga Karolina e Veriut.

Sipas autoriteteve, i riu mbante me vete një pushkë dhe një bombolë gazi në momentin kur hyri në ambientet e resortit, duke përfituar nga momenti kur një mysafir po dilte.

Familja e Martinit e kishte raportuar atë të zhdukur një ditë më parë.

Ndërkohë, zyrtarët po hetojnë nëse ai e ka blerë armën gjatë udhëtimit nga Karolina e Veriut drejt Floridës.

I riu u qëlluar për vdekje pasi hyri në perimetrin e sigurisë së rezidencës së presidentit Donald Trump në Mar-a-Lago. Autoritetet njoftuan se personi u pa pranë portës veriore, dyshohet me një pushkë gjahu dhe një shishe benzine.

Agjentët e Shërbimit Sekret të SHBA-së dhe një zëvendës nga zyra e Sherifit të Qarkut Palm Beach u përballën me të riun, i cili ishte rreth të 20-ave, dhe gjatë përplasjes u qëlluan me armë zjarri.

