Zbulohet identiteti i të dyshuarit për vrasjen e 21 vjeçares nga Ferizaj

Gruaja që u vra pak më parë në Qendrën për Punë Sociale në Ferizaj dyshohet se u qëllua për vdekje nga ish-bashkëshorti i saj.

Burime të Gazetës10 bëjnë të ditur se i dyshuari për vrasjen e gruas është Valon Aliu, 36 vjeçar, i cili gjuajti me armë në drejtim të gruas së tij, E.C., 21 vjeçare. Ndërkohë, Prokuroria Themelore në Ferizaj ka dalë me një njoftim për ngjarjen tragjike që ndodhi sot në Ferizaj ku mbeti e vrarë një grua, e cila po dyshohet se u privua nga jeta nga ish-burri i saj. Ndërkaq, nga të shtënat ka mbetur i plagosur edhe një i mitur.

“Prokuroria Themelore në Ferizaj njofton opinionin publik se sot rreth orës 14:40 në rrugën “Vëllezërit Gërvalla” në Ferizaj, ka ndodhur një rast i vrasjes dhe sipas informatave të para dyshohet se si pasojë e të shtënave me armë zjarri, ka ndërruar jetë një person – e gjinisë femërore, ndërsa një person tjetër- i mitur, ka mbetur i plagosur. I dyshuari në këtë rast, me iniciale V.A., me vendim të Prokurorit të Shtetit, është ndaluar në kohëzgjatje prej 48-orësh për shkak të dyshimit të veprës penale “Vrasja” sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës”, njofton prokuroria.

Ajo shton se hetuesit Rajonalë të Policisë së Kosovës në Ferizaj në koordinim me Prokurorin e Shtetit kanë dalë në vendin e ngjarjes, si dhe nga ekipi mjekësor është konstatuar vdekja e viktimës.

Brenda afatit ligjor, ndaj të njëjtit, Prokuroria Themelore në Ferizaj tha se do të parashtrojë kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit për veprën penale të lartcekur.