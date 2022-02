Zbulohet identiteti i “fantazmës së Kievit”, pilotit i cili po i shkatërron avionët rusë

Ukraina po vazhdon të mbrohet në të gjitha mënyrat, përfshirë këtu edhe nga ajri, përcjell lajmi.net

Me herët ka dalë edhe identiteti i pilotit ukrainas i cili u ka shkaktuar humbje të shumta ruseve, duke u shkatrruar shumë avion lufatarak.

Raportohet se 6 avion të luftës janë shkatrruar nga “piloti fantazëm” i Ukrainës.

Pavarësisht se është “zbuluar” identiteti i tij ende nuk dihet nëse “fantazma e Kievit” është njeri apo një mit i ndërtuar për moralin e luftës. /Lajmi.net/

A 🇺🇦Ukrainian pilot ‘Vladmir Abdonov’ has downed 6 🇷🇺Russian jets over 🇺🇦Ukraine:

2x SU-35

2x SU-25

1x SU-27

1x MIG-29

The Ace of the 21st Century!

To the country of Ukraine, and the rest of the world you are:

“THE GHOST OF KYIV”#Ukraine #RussiaUkraineWar #ghostofkyiv #Kyiv pic.twitter.com/AvWfUDc4aj

— Ukraine News update (@Senju_hyuga) February 27, 2022