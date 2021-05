Zbulohet e ardhmja e Mandzukic, ka oferta nga shumë klube

Mario Mandzukic njoftoi këtë të hënë që kaloi se do të largohet nga AC Milan më 30 qershor

Kroati pati shumë probleme me lëndime gjatë kohës me Rossonerët, e kësisoj nuk arriti të shënojë as edhe një gol të vetëm.

Megjithatë, përkundër gjithçkaje, ai është i kënaqur me qëndrimin e tij në klubin italian.

Todofichajes raporton se e ardhmja e sulmuesit mund të jetë në Major League Soccer, pra, në Ligën e Amerikës.

Një gjë të tillë thuhet se ia ka sugjeruar edhe miku i tij, Zlatan Ibrahimovic, i cili kaloi një pjesë të karrierës atje.

LA Galaxy, LAFC, Chicago Fire dhe madje Inter Miami janë disa nga klubet që janë të gatshëm t’i ofrojnë kroatit një kontratë, i cili mund të nënshkruajë për minimumi dy sezone dhe të sigurojë një pagë të lartë./Lajmi.net/