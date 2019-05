Zbulohet data kur do të lansohet ‘GTA 6’

Thashethemet në lidhje me gjeneratën e gjashtë të GTA janë përhapur përgjatë këtij viti, e nuk pritet të përfundojnë gjer më shpërndarjen e një dokumenti nga ‘RockStar Games’.

Raportet më të fundit sugjerojnë se kompania ‘Rockstar Games’ po planifikojnë të shfaqin një projekt gjatë ekspozitës në LA, gjë që do të ishte një kthesë e papritur për të gjithë, transmeton lajmi.net.

Sigurisht që do të ishte një goditje masive për entuziastët, që më në fund të shihnin ‘Rockstar Games’ të shfaqen në ‘E3 2019’ dhe të shpallnin diçka masive.

Xbox pritet që ta posedojë lojën e para këtë vit, pasi që PlayStation nuk do të marrë pjesë në këtë ekspozitë.

Megjithatë, edhe pse entuziastët kanë pritur për gjashtë vite për GTA 6, ende duket e pamundur që kjo lojë të lansohet këtë vit.

Pra, gjer më datën kur do të lansohet ekspozita në eventin ‘E3 2019’, përkatësisht në qershor të këtij viti, nuk do ketë asgjë zyrtare në lidhje me lojën. /Lajmi.net/