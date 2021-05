Zbulohet cili do të jetë transferimi i parë i Barcelonës

Eric García do të jetë nënshkrimi i parë i FC Barcelona për sezonin e ardhshëm.

Pas muajsh negociatash, lojtari më në fund ka rënë dakord të kthehet në Barcelonë, duke refuzuar kështu ofertat superiore ekonomikisht, raporton todofichajes, përcjell lajmi.net.

Lojtari ishte tashmë afër nënshkrimit për Barcelona në tregjet e mëparshme, por më në fund Katalanasit nuk ranë dakord për pretendimet e larta të Manchester City.

Garcia do të mbërrijë pasi të ketë përfunduar kontratën e tij me Citizen dhe Barcelona nuk do të paguajë ndonjë çmim për të.

Klubi katalunas raportohet të jetë në kontakte të vazhdueshme edhe me një tjetër yll të Man Cityt, Sergio Agueron./Lajmi.net/