Zbulohet biseda mes Pepes dhe Ronaldos në ndeshjen Juventus – Porto

Pak para ndeshjes, Cristiano Ronaldo i kishte thënë ish-bashkëlojtarit të tij, Pepe, se do ta eliminojnë ata, transmeton lajmi.net.

Megjithatë, ‘Zonja e Vjetër’ edhe pse fitoi ndeshjen në Allianz Stadium, u eliminua me rezultat të përgjithshëm 4-4 (për shkak të golave si mysafir është kualifikuar tutje).

Dy portugezët u përfshijnë në një incident, kur ata u gjenden brenda zonës së rrezikshme të Juventusit.

Ronaldo i tha atij: “Luaje atë top, unë do të fitoj. Dhe do të jetë me ty në fushë. Unë do të fitoj dhe do të jetë me ty në fushë”.

Sidoqoftë, 36 vjeçari nuk arriti ta mbajë premtimin e tij./Lajmi.net/