Zbulohet befasia e madhe që produksioni ka përgatitur për Beatrixën

Ndërsa, në promon e “Big Brother VIP” për natën e spektaklit të sotëm u tha se Beatrix do të ketë befasinë më të madhe ndonjëherë nga ‘Vëllai i Madh’.

“Për herë të parë, që kur është bërë pjesë e shtëpisë së ‘Big Brother’, Beatrix do të ketë një nga surprizat më të mëdha të bëra ndonjëherë. Ku do të shkojë ajo?”, thuhej në promo.

Burime ekskluzive për “Kryefjala.com”, kanë mësuar se do të bëhët një lidhje direkte nga BigBrother VIP me Festivalin. Beatrix do të shkoj në Pallatin e Kongreseve për të dëgjuar performancën e vëllait të saj Albanit me këngën “Theje”.