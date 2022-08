Zbulohet artisti i parë i “Sunny Hill Festival” në Tiranë “Sunny Hill Festival”, do të mbahet për herë të parë në Tiranë. Ky festival do të mbahet me 26, 27 dhe 28 gusht, shkruan lajmi.net. Fedez është artisti i parë që u zbulua sot se do të performojë në “Sunny Hill”, Tiranë. Lajmi është konfirmuar nga faqja zyrtare e ‘Sunny Hill’ në ‘Instagram’. “Sunny Hill…