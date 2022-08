Zbulohet arsyeja se pse ish-presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga u argëtua në lokalin e natës mbrëmë

Këtë e bëri të ditur vetë Jahjaga me anë të një postimi në Instagram, shkruan lajmi.net.

“Kosova ka artiste të shkëlqyer e tejet të suksesshme. Dafina është njëra nga to dhe ne të gjithë e dim. @dafina.zeqiri tronditi skenën mbrëmë. Ti më bën gjithmonë krenare”, ka shkruar ish presidentja krah fotove.

Arsyeja se pse ish-presidentja doli në një lokal nate ishte për tu solidarizuar me kryeministren Finlandeze.

“Kënaqësi të dëgjoj zërin tënd dhe të dëshmoj performancën tënde të mrekullueshme artistike! Një perlë e vërtetë dhe një artist shumëdimensional. Vazhdoni të frymëzoni dhe të tronditni skenën.Në udhëheqje! Në festë!”- shkroi Jahjaga në Twitter.

A pleasure to hear your voice and witness your amazing artistic performance! A true gem and a multidimensional artist. Keep inspiring and rocking the scene💪

WE LEAD!

WE PARTY! @MarinSanna https://t.co/t7STyL5CfF pic.twitter.com/loKjwzBlVg

— Atifete Jahjaga (@atifetejahjaga) August 25, 2022