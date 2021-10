Zbulohet arsyeja pse Napoli nuk do të marrë pjesë në turneun “Maradona Cup”

Më 14 dhjetor do të mbahet turneu për të nderuar legjendën argjentinase Diego Maradona, një vit pas vdekjes së tij.

Barcelona dhe Boca Juniors janë dy nga klubet ku ka luajtur Maradona të cilat do të marrin pjesë në këtë turne, transmeton lajmi.net.

Megjithatë në këtë turne nuk do të marrë pjesë Napoli, edhe pse ishte klubi ku Maradona u bë legjendë e futbollit, duke fituar dy titujt e vetëm të Serie A në historinë e klubit, si dhe një kupë UEFA.

Shumë persona u habitën kur panë se Napoli nuk ishte përfshirë në këtë turne për të nderur ish-legjendën e futbollit botëror.

Sipas raportimeve në Itali dhe Argjentinë, ka dy arsye pse ekipi italian nuk do të marrë pjesë në turne.

E para ka të bëjë me listën e mbushur me ndeshje që do ta bënte të komplikuar për Napolin udhëtimin në Arabinë Saudite në mes të dhjetorit.

Së dyti, Napoli nuk arriti një marrëveshje ekonomike me agjencinë që ka organizuar ngjarjen. Boca Juniors dhe Barcelona do të marrin një milion euro secila, ndërsa presidenti i Napolit, Aurelio De Laurentiis thuhet se ka kërkuar pesë milionë euro.

‘Infobae’ në Argjentinë konfirmon se Napoli kërkoi pesë milionë euro për të marrë pjesë në turne, por kërkesa e tyre u refuzua.

Sipas ‘CalcioNapoli24’, Partenopei tani po punon në projektin e tyre për të nderuar Maradonën dhe mund të organizojë një miqësore me Argentinos Junior në dhjetor ose janar. /Lajmi.net/