Zbulohen të dhënat: Naim Murseli jetonte në “bodrum” në Suedi, s’kishte as biznes e as veturë Tragjedia e vrasjes së Liridona Ademajt ka marrë përmasa rajonale e përtej, pasi që e njëjta tanimë po komentohet me të madhe edhe në Shqipëri e Maqedoni, e madje edhe në vet shtetin ku dikur jetonte e ndjera, Suedi. Ndonëse tanimë situata është kristalizuar sa i përket rrethanave të vrasjes, që dyshohet të jetë porositur…