Edin Dzeko do të jetë lojtar i Juventus.

Zyrtarizimi i Edin Dzeko te skuadra e Juventus tashmë është vetëm çështje kohe, pasi sipas Fabrizio Romano, të gjitha marrëveshjet janë mbyllur.

Edin Dzeko do të kalojë te Juventus nga Roma, për 15 milionë euro, transmeton lajmi.net.

Lojtari do të nënshkruajë kontartë 2 vjeçare me ‘Zonjën e Vjetër’, me nga 7.5 milionë euro fitime për sezon.

Arkadiusz Milik në anën tjetër do t’i kushtojë Romës 20 milionë euro, plus 8 milionë euro bonuse. /Lajmi.net/