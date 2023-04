Zbulohen fanellat e reja të Interit për edicionin e ardhshëm, e përsëritin detajin e para disa viteve

Fanellat e Interit për sezonin 2023-2024 në shtëpi dhe jashtë janë zbuluar në internet.

Fanellat e “Nerazzurrëve” për sezonin e ardhshëm janë zbuluar në Twitter nga Interjezzy dhe Footy Headlines, transmeton lajmi.net.

Fanella që do të përdoret për ndeshjet në shtëpi përmban një dizajn abstrakt dhe do të ketë logon e klubit dhe të sponzorit Nike me ngjyrë të verdhë, diçka që tifozët e Interit e kishin parë tashmë në edicionet 2001-02, 2002-03 dhe së fundmi në 2016-17.

⚫🔵⚫🔵 𝐋𝐄𝐀𝐊𝐄𝐃: Inter Milan 23-24 Home & Away Kits: https://t.co/tMASt2fgxD — Footy Headlines (@Footy_Headlines) April 25, 2023



Ndërkohë, fanella si mysafirë është kryesisht i bardhë me një brez zi-blu.

Sipas Footy Headlines, kompleti i fanellave të zikaltërve do të jetë i disponueshëm në maj 2023./Lajmi.net/