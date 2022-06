Zbulohen detaje të reja nga martesa e Rita Orës dhe Taika Waititi

Çifti i lidhur prej pak më shumë se një viti është fejuar dhe gjatë verës po planifikojnë edhe dasmën.

Sipas The Sun, Ora dhe Waititi tashmë po planifikojnë një ceremoni shumë të thjeshtë për t’i zyrtarizuar gjërat.

“Ata nuk bënë një gjë të tërë, ‘A do të martohesh me mua?’ dhe një postim në Instagram. Nuk ka asnjë unazë apo planifikim të madh. Ata thjesht u afruan gjithnjë e më shumë dhe përfundimisht i thanë njëri-tjetrit pothuajse në të njëjtën kohë: “Unë dua të martohem me ty”, – tha një burim i afërt me çiftin.

Këngëtarja Ora ” thuhet se nuk është duke punuar në disa projekte filmike dhe “The Voice Australia”.

Waititi, nga ana tjetër, është duke planifikuar vazhdimin e “Star Wars”.