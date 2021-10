Zbulohen bisedat intime mes Fifit dhe Granitit në Big Brother VIP

Ata janë parë shumë pranë njëri-tjetrit, madje edhe duke flirtuar, ndërsa nuk hezitojnë të flasin për jetën e tyre intime.

Teksa i ‘hapnin’ zemrën njëri-tjetrit gjatë një bisede, Fifi ka bërë të qartë se “nuk ka më besim tek meshkujt”, për shkak të zhgënjimit të përjetuar.

Fifi: Unë nuk i besoj më meshkujve, ai tjetri që do hyjë në jetën time duhet të jetë shumë bindës. Nuk besoj, sepse e kam përjetuar vetë. Të japësh gjithçka për një njeri dhe të çohesh një ditë e të thuash: ‘Unë s’të kam dhënë shpresa’, ose vetëm shikon që … s’dua t’i jap vëmendje. Njësoj më ka ndodhur edhe me atë që isha para këtij, u nda me mua sepse nuk i pëlqente që qaja.

U kujtua mbas 1 viti e gjysmë të më thoshte që unë qaja, më ankohej për gjendjen time ekonomike, i paguaja borxhet. Në të njëjtën kohë që u pajtua me mua kishte nis një lidhje tjetër. Pastaj më bëri bllok, më merrte me numrin privat. Vinte vetëm kur nuk ia hapte telefonin ajo.

Ndërsa Granit Cana foli për seksin dhe dashurinë në çift. Ai u shpreh se nuk i pëlqen të bëjë seks, por dashuri.

Cana: Për mendimin tim seksi pfff është 5 minuta, kur bën seks me ndjenja është gjë e madhe. Unë nuk lidhem nëse s’kam ndjenja për një femër. Nëse s’mi përmbush nevojat seksual është probleme, se nuk do rrish si me motrën. Mund t’iu shkojë muhabeti, po si është ai muhabeti, nuk është gjithçka tek seksi, por tek seksi mbaron. Të bësh seks me ndjenja është gjë e madhe. Të bësh seks për nevojë, është 5 minuta. Dhe kur e përfundon, thua ‘hajde shihemi.

Fifi: Kur s’të përmbush nevojat seksuale?

Cana: Do kisha provuar ta bindja, të shikoja ku është problem. Dhe ajo duhet ta ndjejë, s’mund t’ia imponosh: Të thuash hajde e bëjmë. Duhet të jetë reciproke, e dyanshme.

Sado që ta pëlqej një femër, nëse e shikoj që s’ka të njëjtin epsh, dëshirë, nuk insistoj. Më mirë është të shkëputesh, seksi është shumë, shumë i rëndësishëm.

