Zbatimi i marrëveshjes së Brukselit dhe formimi i institucioneve të reja në Kosovë, flet Sorensen pas takimit me Osmanin e Kurtin Emisari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, pas takimeve veç e veç me presidenten Vjosa Osmani dhe me kryeministrin në detyrë Albin Kurti, nuk ka dhënë ndonjë hollësi për përmbajtjen e këtyre takimeve. Ai në një prononcim para mediave tha se ishte një takim i rregullt dhe se është i lumtur që është…