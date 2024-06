Zbatimi i marrëveshjes mes Shqipërisë dhe Italisë për pensionet, nis nga korriku Emigrantët shqiptarë në Itali do të përfitojnë nga marrëveshja e pensioneve, duke filluar nga muaji korrik. Italia do të njohë dhe do të llogaritë kontributet shoqërore që këta emigrantë derdhin nga puna e tyre për efekt pensioni, shkruan Euronews.al, përcjell Klankosova.tv. Dokumenti i plotë i marrëveshjes, tashmë është botuar në fletoren zyrtare. Marrëveshja është nënshkruar…