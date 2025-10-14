Zbardhet dinamika e vrasjes së gjyqtarit Kalaja
Prokuroria e Tiranës ka zbardhur të plotë mekanizmin e vrasjes së gjyqtarit Astrit Kalaja, ndodhur në sallën e gjyqit më 6 tetor.
Referuar pamjeve të kamerave të sigurisë, rezulton se pranë sallës nr. 3 kanë hyrë Gjon Shkambi dhe nipi i tij, Elvis Shkambi, si dhe Ragip dhe Ervis Kurtaj.
Menjëherë pas shpalljes së vendimit nga gjyqtari Astrit Kalaja, Elvis Shkambi, i cili ndodhej në sallë, ka nxjerrë nga brezi një armë zjarri të tipit pistoletë dhe ka qëlluar disa herë në drejtim të gjyqtarit.
Njëkohësisht, pas këtij veprimi, Elvis Shkambi ka drejtuar pistoletën ndaj Ragip Kurtajt dhe Ervis Kurtajt, të cilët tentuan të largohen nga salla, dhe ka qëlluar një herë me armë zjarri në drejtim të tyre. Si pasojë, Ervis Kurtaj është dëmtuar në krahun e djathtë, ndërsa Ragip Kurtaj është dëmtuar në pjesën e brinjëve, në anën e majtë.
Në cilësinë e provës materiale është sekuestruar arma e zjarrit – një pistoletë me mbishkrimin “Welt Waffen W Germany, Cal. 7.65 mm, Browning” – me të cilën dyshohet se Elvis Shkambi ka kryer krimin. Gjatë kontrollit të armës është konstatuar se ajo kishte një fishek në folenë e saj, gati për qitje, dhe në karikator ishin edhe dy fishekë të tjerë të vendosur.
Në parkingun e Xhamisë së Namazgjasë është gjetur automjeti i markës “Mercedes-Benz”, me targë AA900AA, në pronësi të Gjon Shkambit.
Gjatë këqyrjes dhe kontrollit të automjetit janë gjetur dhe sekuestruar 31 copë fishekë të kalibrit 9 mm, në dukje fishekë manovër.