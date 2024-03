Zarfi i zi: Kush u përjashtua nga BBVA

Pas debateve mbrëmë pas prime me Ilnisën dhe Meritonin, produksioni ka vendosur ta përjashtojë nga loja aktoren Egla Ceno.

Ka qenë aktori Juli ai i cili ka lexuar zarfin e zi në shtëpinë e Big Brother VIP Albania.

Aktorja tha se çdo gjë është në rregull, por i bëri thirrje banorëve që të mos bien pre e provokimeve.

“Është okej. Jam okej, ishte kënaqësi. Unë u kënaqa. Mos bini pre e provokimeve, mbajeni veten deri në fund. Unë bëra qefin tim, sjam pishman për asgjë. Gjërat që kam bërë gabim kam kërkuar ndjesë dhe i rri ndjesës që kam kërkuar. Unë jam Egla, do të takohemi jasht, e ndjej që më shihni, e ndjej që më doni. Mos bini pre e provokimeve se ndoshta do të bëhen edhe më të forta”, tha Egla me të marrë lajmin.