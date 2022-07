Zaniolo refuzon PSG, arrin marrëveshje personale me Juventusin

Ylli italian, Zaniolo nuk do të vazhdojë kontratën e tij me Romën dhe mund të largohet qysh këtë verë, me Romën që synon të nxjerr diçka nga kartoni i tij.

Interesimi për lojtarin është i madh dhe në garë janë disa skuadra, por duket se Juve është e preferuar ae Zaniolos.

‘La Stampa’ thotë se për Zaniolo primare është të qëndrojë në Itali, përcjell lajmi.net.

23 vjeçari ka refuzuar një ofertë nga Paris Saint-Germain për të mos u larguar nga Italia.

Roma kërkon 40-60 milionë euro për të lëshuar kartonin e yllit italian. /Lajmi.net/