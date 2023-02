Zaniolo kërkon paqe me Romën: Jam i frikësuar Afati kalimtar i janarit nuk shkoi aspak mirë për sulmuesi e Romës, Nicolo Zaniolo. Italiani kërkoi me ngulm që të largohet nga klubi për të kaluar tek ndonjë skuadër tjetër, por që refuzoi të bashkohej me Bournemouthin në Premier Ligë. Sjellja e tij i irritoi drejtuesit e Romës të cilët vendosën që edhe ta pezullonin…