​Zaniolo ishte afër kalimit te Milani

Nicolò Zaniolo iu bashkua Aston Villas në fundjavë nga Galatasaray, por agjenti i tij ka zbuluar se kishte pasur bisedime me Milanin përpara një ndryshimi të papritur të planeve.

Ish- ylli i Romës bëri kalimin në Turqi në shkurt pas një prishjeje të plotë në marrëdhëniet e tij me klubin dhe trajnerin Jose Mourinho.

Ai përfundoi transferimin te Aston Villa në formë huazimi për 5 milionë euro plus bonuse me opsion blerjeje për 22.5 milionë euro të tjera plus 15.5 milionë euro shtesa.

“Kur erdhi kjo mundësi me Aston Villan, ne punuam me Galatasarayn. Ishte e vështirë për t’i bindur ata, por është ëndrra e çdo lojtari të shkojë në Premier Ligë”, tha agjenti Claudio Vigorelli për Radio Sportiva.

“Kjo ishte një mundësi e madhe. Falënderoj Galatasaray-n që ndihmoi të kalonte një transferim i ndërlikuar.”

Kishte raporte se Juventus dhe Napol ishin të etur për të rikthyer Zaniolon në Serie A, por përfaqësuesi i tij siguron se ishte vetëm një klub që kishte qenë vërtet afër arritjes së një marrëveshjeje.

“Ishte vetëm me Paolo Maldinin dhe Milanin që pati disa bisedime. Gjërat po shkonin drejt një përfundimi pozitiv, por më pas gjithçka ndryshoi për drejtuesit e tyre dhe nuk u rikuperua më pas kësaj. Nicolò gjithashtu do të kishte qenë i lumtur të qëndronte në Turqi, pasi ai po mendonte për Ligën e Kampionëve, por më pas erdhi Aston Villa”.

Maldini ishte drejtori përgjegjës për transferimet e Milanit derisa u shkarkua papritmas së bashku me Ricky Massara më 5 qershor.