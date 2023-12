Zajednica e Kurtit, Tahiri: Flasim në Kuvend

Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Abelard Tahiri, në një intervistë për RTK-në ka thënë se do ta iniciojnë një seancë parlamentare për të diskutuar për draftin e Asociacionit.

“Tashmë ai është një lloj sekreti publik, tendenca e kryeministrit për të bërë presion mbi partitë opozitare për një draft kaq të dëmshëm, është i papranueshëm. Kjo po krijon një pushtet paralel ekzekutiv. Kuvendi është vendi ku do të diskutohet, a do të jetë java tjetër apo fillimi i janarit nuk e di, pasi që është në koordinim me partitë e tjera”, ka thënë Tahiri.

Tutje ai në “Info Plus” ka deklaruar se s’do të bëhen pjesë e agjendës së kryeministrit dhe presidentes.

“Unë i bëj bashkëpërgjegjës Qeverinë dhe presidencën për këtë rast. Pesha e Qeverisë është më e madhe në këtë rast, por edhe presidenten nuk e kemi parë asnjëherë që të ketë agjendë ndryshe nga Qeveria e Kosovës”, ka thënë ai.