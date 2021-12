Zaimina Vasjari publikon foto me barkun e rrumbullakosur

Kishte kohë që u distancua nga muzika e para pak javësh u kuptua edhe një arsye më e fortë, shkruan lajmi.net.

Pas angazhimeve familjare si nënë e një fëmije tani pritja e fëmijës së dytë do ta distancojë këngëtaren akoma më shumë nga muzika, por jo edhe nga rrjetet sociale.

Zaimina po tregohet e afërt me ndjekësit e saj me anë të postimeve në rrjetet sociale ku së fundmi ka postuar foto me barkun e rrumbullakosur.

Kujtojmë se Zaimina po bëhet nënë për herë të dytë./Lajmi.net/