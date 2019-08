Zafir Berisha thotë se koalicioni Nisma – AKR do të jetë befasia e zgjedhjeve

Ai ka deklaruar se ky koalicion do të jetë befasia e këndshme e zgjedhjeve të 6 tetorit.

Në një intervistë për gazetën “Epoka e re”, Berisha ka treguar se përkrahja që po gëzon te qytetarëtpo e bën këtë koalicion serioz për zgjedhjet e parakohshme parlamentare.

“Ne jemi të bindur se do të jemi befasia më e këndshme e këtyre zgjedhjeve. Po ashtu, jemi të sigurt se pa Nismën nuk do të këtë qeveri, kurse sa i përket të parit, aty do të vendosësovrani më 6 tetor, kur do të mbahen zgjedhjet. Përkrahja e madhe e elektoratit dhe mobilizimi i strukturës së Nismës kanë bërë që ky koalicion të jetë subjekt serioz në zgjedhjet e 6 tetorit dhe të jetë ajo befasia e këndshme që e presin të gjithë”.

Ai ka vlerësuar se ky koalicion po pritet mirë nga elektorati i të dy subjekteve politike.

Sipas Berishës, ky bashkim i subjekteve politike do të jetë një shpresë e re për qytetarët e vendit.

“Mendoj se tashmë edhe qytetarët e kanë kuptuar se Nisma dhe partitë që po ofrohen me Nismën janë një bosht i ri politik, një shpresë e re për institucionet e Kosovës pas zgjedhjeve. Kjo edhe për faktin se lidershipi i Nismës në të gjitha periudhat e rëndësishme për Kosovën ka qenë i vendosur dhe i guximshëm në shërbim të qytetarëve”.

Berisha ka mohuar mundësinë që ky koalicion në çastet e fundit t’i bashkohet ndonjë subjekti tjetër të madh politik.

Ai është shprehur i bindur se në KQZ do të regjistrohen si koalicion dhe kandidat i tyre për kryeministër do të jetë Fatmir Limaj.

“Jo, në asnjë mënyrë. Këtë as në ëndërr nuk është duke e parëndokush. Nisma tashmë është përcaktuar për këtë çështje. Natyrisht se gjatë këtyre 24 orëve të fundit mund të pritet që t’i bashkohet Nismës ndonjë subjekt më i vogël politik. Përndryshe, ne të premten në orën 24:00 do të aplikojmë në KQZ me kandidatin tonë për kryeministër Fatmir Limaj”.