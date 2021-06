Zafir Berisha: Sveçla është më shumë se rrugaç

“Nuk kam besu se Faiku ka mujt me sulmu Policinë, deri sa doli incizimi, i cili ishte skandalozë. Kulmi i poshtërsisë ka qenë kur ministri është kyç në këtë çështje, që s’ka pas nevojë sepse pozicioni i tij nuk e lejon atë, gjuha pastaj ka qenë skandaloze, dhe nga kush, nga një rrugaç tip ordineri”, tha Berisha në Kanal10.

Në pyetje e gazetarit Naim Sadiku se a është Sveçla rrugaç sipas tij?, Berisha tha:

“Ma shumë se rrugaç, ai madje mundet me kanë edhe perandor, ai me fol dhe dikujt me ju drejtu mos e prek policinë kur veç jemi dëshmitarë, ai ka shkatërruar institucione dhe tash i shet moralë dikujt ‘ka kaluar koha të fortit s’duhet me sulmu policinë’ ai nuk është dashtë mu përzi hiq”, tha Berisha.