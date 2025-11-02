Zafir Berisha në balotazhin e Prizrenit do e mbështes Artan Abrashin

Zafir Berisha nga Bashkimi Demokratik i Prizrenit i ka dhënë mbështetje në balotazh Artan Abrashit të Lëvizjes Vetëvendosje. Berisha që ka kritikuar shpesh Albin Kurtin e Lëvizje Vetëvendosje në nivel qendror, ka vendosur ta mbështes Abrashin. Ai thotë se ky nuk është vendim për parti, por për Prizrenin.

02/11/2025 22:11

