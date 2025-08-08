Zafir Berisha: Gjysma që e mbështet Kurtin s’e kanë as shkollën fillore të kryer
Ish-deputeti Zafir Berisha e ka vënë në pikëpyetje niveli e arsimit të mbështetësve të kryeministrit në detyrë, Albin Kurtit.
Sipas Berishës, përkrahësit e Kurtit nuk e kanë të përfunduar as shkollën fillore, lëre më nivelet e tjera më të larta.
“Këta janë ende duke e manipulu një pjesë të opinionit që mendimin e kanë shumë të kufizum”, ka thënë Berisha në DPT Te Fidani.
“Ishte një OQJ atje që e bëri një analizë, nxori që 54 për qind domethënë as shkollën fillore s’e kanë ata që e mbështesin. Ky është realiteit”.