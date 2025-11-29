Ymeri VV-në e quan “Vukvendosja”: A ndien ndonjë përgjegjësi Ministrja Rizvanolli për dështimet në KEK dhe rritjet e shumëfishta te rrymës
Kandidatja për deputete e LDK-së, Janina Ymeri ka vazhduar ta sfidojë pushtetin e VV-së në lidhje me dallaveret që dyshohet se i ka bërë me shitblerje të rrymës. Ymeri i ka reaguar ministres në detyrë, Artane Rizvanolli, për të cilën ka thënë se e di fort mirë se si ka përfituar NOA Energy Trading duke…
Lajme
Kandidatja për deputete e LDK-së, Janina Ymeri ka vazhduar ta sfidojë pushtetin e VV-së në lidhje me dallaveret që dyshohet se i ka bërë me shitblerje të rrymës.
Ymeri i ka reaguar ministres në detyrë, Artane Rizvanolli, për të cilën ka thënë se e di fort mirë se si ka përfituar NOA Energy Trading duke importuar rrymën dhe EFT-në si lidhje e mundshme e transaksioneve.
Ajo i ka kërkuar Rizvanollit që të publikojë të gjitha kontratat për t’u parë se sa ka përfituar EFT-ja nga stërshitja së kapaciteteve ndërkufitare.
Postimi i plotë:
Përgjigje për ministren në detyrë, znj. Rizvanolli,
- #Së pari me falenderu qe është aktivizu dhe po interesohet për këtë punë, EFT-në edhe lidhjet e tregut të energjisë elektrike me biznese serbe.
Më vjen keq që Vukvendosje bën që institucione të quajtura të pavarura të aktivizohen në mesnatë e ditë pushimi po le të kthehemi në atë se çfarë ka ndodh dhe po ndodh.
- #Duhet të publikohen kontratat e importit të rrymës, dhe bartjes, jo veç për 28 Nëntor po edhe prej vitet sa keni qenë ministre edhe të shihet se sa kanë përfitu EFT prej stërshitjes se kapaciteteve ndërkufitare dhe prej NOA si ndërmjetëse e EFT per importin e rrymës në Kosovë.
Ministrja e njeh NOA Energy Trading prej kohës kur Ministria e Ekonomisë ka paguar për rryme import nëpërmjet KEK-ut e Nagip Krasniqit. Pra po flasim për vite të tëra importi nga NOA Energy Trading dhe EFT si lidhja e mundshme transaksionesh.
- #Ministrja qëllimisht po i përzien stërshitjen e kapaciteteve ndërkufitare që mund ta bëj EFT dhe importin e rrymes për të cilën shfrytezohet kompania si NOA ENERGY TRADING dhe kompani tjera.
Rryma nuk është vetëm për konsum të brendshëm edhe besoj e ka kuptuar të paktën këtë për këto vite të qeverisjes. Ne si vend pa kapacitete energjetike kemi humbje teknike, komerciale, të shpërndarjes, transmisionit, shërbime balancimi që nëse nuk mbulojmë vet duhet të importohen.
Bartjen e ka pas edhe EFT, kjo është publike, edhe Elektroprivreda Srbije, ndonëse për këtë nuk thuhet gjë por sipas mediave këto dy kompani kanë pas edhe lidhje.
#Fakt i rëndë tjetër është edhe ky, që ndonëse shohim Elektroprivreda Srbije që sjell rrymë, Veriu i Kosovës nuk pat rritje të rrymës sa ne kosovarët. Pse ne me pagu rritjen e rrymës çdo herë e të tjerët brenda vendit jo?
- #A ndien ndonjë pergjegjësi Ministrja për dështimet në KEK dhe rritjet e shumëfishta te rrymës?
A ndien përgjegjesi për kollapsin energjetik dhe gati se ekonomik që e ka shkaktu kriza energjetike.
Edhe më e dhimshme, a ndien #përgjegjësi që nuk u vendosën elektrofilterat dhe ne po paguajmë e po thithim miliarda kilogram CO2 edhe gazra të tjerë toksik.
Sado të aktivizohet propaganda kundër, me të dhëna teknike ditë pas ditë jo veç me 28 Nëntor me dokumente dhe platforma ndërkombëtare si referencë, do tregohet për prodhim të energjisë elektrike, humbje, çfarë ndodhi me kapacitete të reja, gazra helmues, edhe parametra të tjerë të sektorit energjetik për të cilin nuk është punuar si duhet.
Edhepse përfaqësues të ZRRE nuk pranuan debat me mua edhe Kushtrim Ajvazi në T7, mundësia mbetet e hapur në cilindo medium.
Të shihet se çfarë edhe për kë është punuar në këto vite në energjektike edhe kompanitë publike në Kosovë.