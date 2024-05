Ymeri: Takimi Kurti-Krasniqi i hap rrugë zgjedhjeve

Ish-kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Visar Ymeri, ka thënë për Ekonomia Online se takimi i mbrëmshëm ndërmjet kryeministrit Albin Kurti e kryetarit të PDK-së, Memli Krasniqi, i ka hapur rrugë zgjedhjeve të parakohshme.

Teksa ka folur për gatishmërinë e kryeministrit Kurti për të shkuar në zgjedhje, Ymeri kërkon të precizohet saktë mënyra e shkuarjes në zgjedhje.

Ai e sheh të gabuar shpërbërjen e Kuvendit, pasi sipas tij në këtë mënyrë dështimet e Qeverisë Kurti iu faturon ligjvënësve, gjë që e mendon të kundërtën.

“Unë mendoj që takimi i mbrëmshëm praktikisht e ka bërë një dimension të ri në politikë sepse tash do të flasim për zgjedhje për çdo herë e më shumë. Pra takimi i mbrëmshëm pak a shumë ishte rruga drejt zgjedhjeve. Unë mendoj që është gabim që të shkohet në zgjedhje dhe është gabim veçanërisht që cila do prej partive opozitare që t’ia ndihmojë këtë vullnet të Kurtit që të shkohet në zgjedhje përmes shpërndarjes së Kuvendit, sepse mendoj që kur shkohet në zgjedhje të parakohshme jo vetëm këtë radhë por secilën radhë, duhet me u diskutua përse po shkojmë në zgjedhje të parakohshme apo cilat janë ato arsyet që po na shtyjnë me shku në zgjedhje të parakohshme dhe tash nëse ka një arsye janë dështimet e mëdha të cilat i ka pasur kjo Qeveri, thuajse në secilën rrafsh; mosdija, mosvullneti e kështu më radhë e të mos flasim pastaj për arenën ndërkombëtare e tash së fundmi edhe problemet që po i kemi me një rrugë e cila dukej të jetë e sigurt ajo për Këshillin e Evropës dhe gjitha këto mendoj që janë përgjegjësi që duhet t’i faturohen kryeministrit Kurti dhe nëse opozita mendon që këto janë dështime, atëherë natyrisht që do të kërkojnë qoftë dorëheqjen ose rrëzimin e tij nga posti i kryeministrit dhe jo shpërndarjen e Kuvendit. Pra nuk mund t’ia mveshim përgjegjësinë Kuvendit për dështimet që kanë qenë në qeverisje dhe në këtë drejtim konsideroj që kjo është e rëndësishme”.