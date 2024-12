Ymeri për Kurtin: Me këtë shtytje me Prokurorinë, po do të kallëzojë që është më i madhi në vend Analisti politik, Visar Ymeri, në Debat Plus, ka kritikuar refuzimin e kryeministrit Albin Kurti për të shkuar në Prokurorinë Speciale për të dhënë dëshmi, duke e cilësuar këtë veprim si shfaqje të egoizmit personal. “Me këtë shtytje me Prokurorinë, Kurti po donë të kallëzoj që është më i madhi në këtë vend”, ka theksaur Ymeri.…