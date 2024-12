Ymeri nga SBASHK-u: Kushdo që vjen në Qeveri do përballet me ne Sekretari i përgjithshëm i SBASHK-ut, Ymer Ymeri, ka thënë se kushdo që të vijë në qeverinë e ardhshme do të përballen me ata nëse sipas tij nuk do ti realizojnë premtimet e tyre. Ymeri ka shtuar se edhe kryeministri Kurti para se të vinte në pushtet ka premtuar se do të jetë bashkëpunues, mirëpo siç…