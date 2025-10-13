Ymeri: LVV-ja është fituese, tash për tash në nivel të komunave

Analisti politik Visar Ymeri ka vlerësuar se Lëvizja Vetëvendosje është fituese e zgjedhjeve lokale, duke marrë parasysh numrin e komunave që ka fituar dhe ato ku ka arritur të hyjë në balotazh. Ymeri tha se Vetëvendosja ka treguar rezultat të lartë në nivel komunal dhe ka shanse reale për të fituar më shumë komuna pas…

Lajme

13/10/2025 22:06

Analisti politik Visar Ymeri ka vlerësuar se Lëvizja Vetëvendosje është fituese e zgjedhjeve lokale, duke marrë parasysh numrin e komunave që ka fituar dhe ato ku ka arritur të hyjë në balotazh.

Ymeri tha se Vetëvendosja ka treguar rezultat të lartë në nivel komunal dhe ka shanse reale për të fituar më shumë komuna pas balotazhit.

Ai ka shtuar se kur flitet për rezultatet e përgjithshme, edhe PDK edhe LDK janë afër njëra-tjetrës, sidomos në komunat ku kanë fituar pa balotazh.

“Së pari mendoj, fitues tash për tash i nivelit më të lartë të komunave dhe të shansit për të fituar komuna është Vetëvendosja. Meqë është në balotazh në 12, përveç këtyre tri ose katër që i ka fituar pa balotazh. Mirëpo kur jemi të komunat pa balotazh edhe PDK edhe LDK janë diku aty”, ka deklaruar ai në Dukagjin.

Ymeri ka theksuar se për të kuptuar saktë fitoret dhe humbjet, duhet bërë tri lloj matjesh.

“Në kuadër të fitoreve dhe të humbjeve duhet ti bëjmë së paku tri lloj matjeve, e para në nivel vendi si ke dalë, dhe në pritjet dhe fuqinë e partisë. A e maksimalizu fuqinë potenciale që e ke si parti për me mbërri rezultate të caktuara. Sepse mundesh për shembull një parti e vogël si Nisma me fitu Malishëvn, e maksimalizon 100 për qind fuqinë partiake që e ka dhe fiton pa balotazh. Unë mendoj që duhet me i vënë në pah këto dallimet”, ka deklaruar Ymeri.

Artikuj të ngjashëm

October 13, 2025

Brenda 3 muajsh, arrestohen 52 persona për marrje me prostitucion

October 13, 2025

Fotografimi i votës dhe ryshfeti, incidentet që u shënuan në ditën...

Lajme të fundit

Brenda 3 muajsh, arrestohen 52 persona për marrje me prostitucion

Festa e golave me simbolin e shqiponjës nga Rey Manaj dhe Fisnik Asllani

Fotografimi i votës dhe ryshfeti, incidentet që u...

Begaj: Marrëveshja e Paqes për Gazën, moment historik për njerëzimin