Ymeri: A po udhëhiqet Kosova nga një parti me trafikantë ndërkombëtarë të drogës? Analisti politik Visar Ymeri ka kritikuar heshtjen e institucioneve të Kosovës pas arrestimeve të fundit të lidhura me një grup ndërkombëtar të trafikut të drogës, në të cilin ka edhe persona të afërt me pushtetin, siç është rasti me Shemsi Bahtirin. Sipas Ymerit, është e papranueshme që një ministër të reagojë me zë të lartë…